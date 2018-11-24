Политика
Ранее в субботу газета The Washington Post со ссылкой на Кордеро сообщила, что Мексика согласилась на предложение США оставить на своей территории всех иммигрантов на то время, пока они будут ожидать от американских властей решения относительно предоставления им убежища.
ТАССвчера в 18:28
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Будущая глава МВД Мексики опровергла сообщения о договоренности с США по мигрантам
Народные новостивчера в 20:52
Будущая глава МВД Мексики опровергла информацию о согласии на предложение США по мигрантам
RT на русскомвчера в 19:58
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Армия и оружие
В Алеппо 107 человек получили химическое поражение при обстреле
В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает сирийское информационное агентство САНА.
Обновлено в 02:25
Политика
Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара
Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 01:23
Политика
Макрон осудил насилие во время протестов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.
Обновлено в 01:59
Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 02:27
Политика
Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза
Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе
Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 02:21
Политика
Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года
Обновлено в 01:00
Политика
Стало известно о несостоявшемся 40 лет назад саммите США и Кореи
В 1979 году США хотели организовать секретный саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В Западном военном округе развернута новая РЛС
Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 02:03
Политика
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне
В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.
Обновлено в 01:43
Политика
В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине
Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Обновлено в 01:00
Политика
В ЕП призывают остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей Крыма
В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить «незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины».
Обновлено в 02:27