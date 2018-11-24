Ранее в субботу газета The Washington Post со ссылкой на Кордеро сообщила, что Мексика согласилась на предложение США оставить на своей территории всех иммигрантов на то время, пока они будут ожидать от американских властей решения относительно предоставления им убежища.

В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам

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