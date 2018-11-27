Финансы
Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране
Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в странеРИА Новости19:18
Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
РИА Новости19:18
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Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 18:14
Финансы
Фунт слабо дорожает к доллару на фоне новостей по Brexit
Курс фунта стерлингов в понедельник вечером умеренно растет по отношению к доллару, инвесторы отыгрывают новости о том, что саммит ЕС одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из союза (Brexit), при этом рост сдерживают сомнения относительно того, получит ли документ поддержку британского парламента, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 14:29
Финансы
Рынок открыл неделю падением бумаг «Сбербанка»
Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на 0, 5-0, 7 % из-за падения нефти, при этом торги на американских площадках закрылись раньше обычного из-за "черной пятницы".
Обновлено в 02:13
Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщил Центробанк.
Обновлено в 22:30
Финансы
Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года
В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы
Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 09:15
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 16,2 млрд р под 7,1204% на 7дн
В аукционе участвовало две кредитных организации, общий спрос составил 16,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:08
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 01:44
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 08:59
Финансы
Газпромбанк повысил на 0,1 п.п. ставки по двум вкладам своей линейки
Газпромбанк, третий по активам банк в РФ, повысил ставки на 0,1 процентного пункта по двум вкладам своей линейки, сообщает кредитная организация в понедельник.
Обновлено в 09:23
Финансы
Два корпуса ЖК «Охта Хаус» получили аккредитацию Газпромбанка
Банк выдает ипотечный кредит на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита - до 60 млн рублей.
Обновлено в 08:35
Финансы
Норвежский ПФ не знает куда инвестировать деньги
Норвежский глобальный пенсионный фонд столкнулся с проблемой в области инвестирования. Фонд не знает куда вложить свои деньги.
Обновлено в 18:29
Финансы
Убытки Россельхозбанка в 2018 году составили 10 млрд рублей
За январь-сентябрь 2018 года убытки «Россельхозбанка» по МСФО достигли 9,8 миллиардов долларов.
Обновлено в 14:24
Финансы
Аргентина и МВФ договорились о II транше кредита на уровне персонала на $7,6 млрд
В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by.
Обновлено в 11:42