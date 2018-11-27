Финансы

Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране
РИА Новости
19:18

Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
РИА Новости19:18

Подробнее о событии

СМИ: индекс Мексиканской фондовой биржи опустился до минимума с марта 2014 года

ТАСС19:44

Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране

РИА Новости19:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Финансы

Доллар и евро выросли по отношению к рублю

Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 18:07
Финансы

Центробанк усложнит выдачу кредитов

С октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщил Центробанк.
Обновлено в 15:05
Финансы

Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 9 месяцев выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 19 миллиардов рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Обновлено в 10:56
Финансы

Названы последствия для России из-за захвата украинских кораблей

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Альпари» Александр Разуваев назвал последствия для России после захвата украинских кораблей по итогам инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:47
Финансы

Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года

В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы

Индийские индексы начали неделю с роста

Напомним, что в минувшую пятницу индийские биржи были закрыты по случаю национального праздника.
Обновлено в 06:00
Финансы

Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%

Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 09:15
Финансы

Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов

Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью.
Обновлено в 10:06
Финансы

Росказна дала в репо двум банкам 16,2 млрд р под 7,1204% на 7дн

В аукционе участвовало две кредитных организации, общий спрос составил 16,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:08
Финансы

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы

Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 08:59
Финансы

Газпромбанк повысил на 0,1 п.п. ставки по двум вкладам своей линейки

Газпромбанк, третий по активам банк в РФ, повысил ставки на 0,1 процентного пункта по двум вкладам своей линейки, сообщает кредитная организация в понедельник.
Обновлено в 09:23
Финансы

Два корпуса ЖК «Охта Хаус» получили аккредитацию Газпромбанка

Банк выдает ипотечный кредит на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита - до 60 млн рублей.
Обновлено в 08:35
Финансы

Норвежский ПФ не знает куда инвестировать деньги

Норвежский глобальный пенсионный фонд столкнулся с проблемой в области инвестирования. Фонд не знает куда вложить свои деньги.
Обновлено в 18:29
Финансы

Аргентина и МВФ договорились о II транше кредита на уровне персонала на $7,6 млрд

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by.
Обновлено в 11:42
ещё по теме
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексиканский политик
Мексиканский политик. Избранный на выборах 1 июля 2018 года Президент Мексики. Кандидат в президенты на выборах 2006, 2012 и 2018 годов, бывший глава правительства Федерального округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мексика
Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Мексиканского залива и Карибского моря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное