Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100РБК 11:11

с чего всё началось

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Энергетика Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.

Финансы Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году "Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года", - считают аналитики.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Политика Дума Владивостока избрала нового мэра города Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Культура YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Политика В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.

Экономика В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Экономика «Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

Политика США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».

Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Происшествия В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.

Политика Захарова ответила на требование Трампа об уходе России из Венесуэлы Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала США научиться выполнять данные международному сообществу обещания, прежде чем делать очередные необдуманные заявления.

Политика Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией Премьер-министр поручил ведомствам ускорить развитие этих субъектов РФ Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал регионы с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, сообщает РБК.

Политика Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.

Технологии В России могут одобрить концепцию развития интернета вещей Минкомсвязь собирается одобрить концепцию развития в России интернета вещей, сообщает "Коммерсантъ".

Политика СБУ выдворяет с Украины российскую журналистку Служба безопасности Украины (СБУ) решила выдворить из страны российскую журналистку Маргариту Бондарь, которая якобы распространяла «тенденциозную информацию» об общественно-политической ситуации в государстве.

Гаджеты В Сети появились секретные фото салона новой Chevrolet Niva Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Общество ССК «Звезда» в Приморье начал дноуглубительные работы для спуска крупнотоннажных судов Дноуглубительные работы начаты в акватории бухты Большой Камень в Приморье по заказу судостроительного комплекса "Звезда" для спусков на воду построенных предприятием судов, сообщает в четверг АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта".

Происшествия В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.