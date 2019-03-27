Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100РБК 11:11

с чего всё началось

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Энергетика Импортеры пожаловались на низкое качество американской сланцевой нефти Импортеры недовольны низким качеством сланцевой нефти из США, которая в процессе транспортировки загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что затрудняет переработку и снижает качество сырья, пишет Bloomberg.

Политика Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Политика ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Происшествия Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле Спортивный журналист Рафаэл Хензел, выживший при крушении самолёта с игроками «Шапекоэнсе» в 2016 году, скончался в возрасте 45 лет.

Экономика Россияне испугались за свою жизнь на пенсии Например, на 17 процентов подскочило число вопросов об ИПП — продукте Сбербанка, который должен помочь клиенту сохранить привычный уровень жизни и потребления после выхода на пенсию.

Политика Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки.

Происшествия В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.

Космос В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.

Футбол Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом» По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Кино Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство» Режиссёр Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» о советских солдатах в Афганистане 9 мая.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Политика План «П»: Порошенко намерен построить «великую страну» Политик уверен, что власти проделали в этом направлении огромную работу Президент Украины Петр Порошенко намерен построить "великую страну" и для этого у него есть план под названием "П". об этом он пишет в среду, 27 марта, в микроблоге твиттер.

Спорт «Белогорье» выиграло волейбольный Кубок вызова Волейболисты «Белогорья» победили итальянскую «Монцу» во втором матче финала Кубка вызова и завоевали трофей.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.