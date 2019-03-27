Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100РБК 11:11

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
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Мексиканская авиакомпания Interjet хочет отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщает
 FlightGlobal со ссылкой на источники.
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