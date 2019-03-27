Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100Интерфакс 11:30

с чего всё началось

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Происшествия Утечка аммиака произошла в Германии, есть пострадавшие В баварском городе Штраубинг произошла утечка аммиака на ледовом стадионе, в результате которой не менее 14 человек пострадали.

Политика В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.

Авто KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.

Происшествия Экс-министр Абызов отправится в СИЗО «Лефортово» Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов будет заключен под арестом в следственном изоляторе №2 ФСИН («Лефортово»).

Политика Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Экономика В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Транспорт Первый тоннель между «Зюзино» и «Каховской» достроен Сергей Собянин сообщил, что уже достроен первый тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Зюзино" до "Каховской".

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Происшествия В Казахстане разбился вертолет с 13 военными Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.

Политика Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.

Энергетика Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.

Гаджеты Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Общество Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.

Гаджеты В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».

Политика В России в течение двух недель отключат глобальный интернет Известие об отключении Рунета от глобального интернета, как стало известно, поступило от иностранного технического издательства MIT Technology Review.

Наука Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.

Здоровье В России растёт число детей, страдающих сезонной аллергией Врач предположил, что рост числа детей, страдающих сезонной аллергией, связан с рядом факторов.