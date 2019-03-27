Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100Интерфакс вчера в 11:30

с чего всё началось

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Общество Женщинам в России продлят рабочий день Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.

Происшествия Экс-министр Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.

Политика Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.

Общество «КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers Квалифицированных сотрудников закрываемых заводов Ford Sollers в Татарии готов принять на работу «КамАЗ», сообщили в пресс-службе группы предприятий.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Политика США заблокируют российский газ в Европе Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Общество В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.

Футбол Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом» По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Политика Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.

Культура YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.

Технологии «Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.

Общество Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала Когда-то отсюда летали кукурузники, которые развозили пассажиров по всей Свердловской области, а сейчас оно находится на территории, где собираются строить «Золотой» автовокзал.

Политика США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Политика Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.

Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Здоровье В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.