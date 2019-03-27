Происшествия

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100Интерфакс вчера в 11:30

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
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Мексиканская авиакомпания Interjet хочет отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщает
 FlightGlobal со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 08:09

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Мексиканская авиакомпания Interjet решила отказаться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100

Эхо Москвывчера в 09:32

Мексиканская авиакомпания собирается отказаться от российских самолетов Superjet 100

URA.Ruвчера в 12:13

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Интерфаксвчера в 11:30

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РБКвчера в 11:11

Производитель опроверг данные об отказе Мексики от Sukhoi Superjet 100

Российская газетавчера в 13:07

Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100

Взгляд.рувчера в 08:33

Авиакомпания Interjet может отказаться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100

Ведомостивчера в 08:09
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Общество

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Происшествия

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Политика

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Обновлено вчера в 16:05
Общество

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Политика

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Обновлено вчера в 23:57
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями

В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Политика

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено 26 марта в 01:31
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов

Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
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О работе Осипова 55% опрошенных забайкальцев отзываются положительно

О работе главы Забайкалья отзываются положительно 55% опрошенных.
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В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
Обновлено в 00:08
Культура

YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова

Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
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Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Общество

Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала

Когда-то отсюда летали кукурузники, которые развозили пассажиров по всей Свердловской области, а сейчас оно находится на территории, где собираются строить «Золотой» автовокзал.
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Австралийские учёные доказали схожесть Земли и Солнца

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Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

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Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено вчера в 05:49
Политика

США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:20
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Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата

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Обновлено вчера в 22:58
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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Здоровье

В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места

В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

На севере Петербурга горит завод

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
Обновлено вчера в 15:18
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Также является первым российским самолетом, разработанным в России с использованием исключительно цифровых технологий проектирования. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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