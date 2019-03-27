Происшествия
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100Интерфакс вчера в 11:30
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
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с чего всё началось
Мексиканская авиакомпания Interjet хочет отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщает FlightGlobal со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 08:09
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Производитель опроверг данные об отказе Мексики от Sukhoi Superjet 100
Российская газетавчера в 13:07
Авиакомпания Interjet может отказаться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100
Ведомостивчера в 08:09
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Стало известно, когда Дворкович уехал из России
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О работе главы Забайкалья отзываются положительно 55% опрошенных.
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