Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100Интерфакс 11:30

с чего всё началось

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Гаджеты В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».

Происшествия Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Политика В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Политика Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты.

Политика Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Происшествия В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.

Политика Министр и госсекретарь Франции ушли в отставку Свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Происшествия В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Авто Aurus выпустит парадный кабриолет Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Кино «Секс в большом городе» получит продолжение Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".

Шоу-бизнес Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.

Политика Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.

Происшествия В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.