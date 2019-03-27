Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100Интерфакс вчера в 11:30

с чего всё началось

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Транспорт ГИБДД определилась с выдачей госномеров Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Шоу-бизнес Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Авто Ford уходит с российского рынка Автомобильный бренд Ford уходит с российского рынка, сообщает СП Ford Sollers.

Происшествия Самолет не смог с первого раза сесть в на Ямале из-за уборки снега Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Политика Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Политика Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Политика Гордума выбрала мэра Владивостока Депутаты Владивостока выбрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Конкурс на замещение должности мэра начался 29 января.

Политика Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Политика Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.

Гаджеты «Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.

Наука Запущена фабрика сверхтяжелых элементов Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.

Футбол СМИ: «Манчестер Сити» намерен удвоить зарплату Зане Предполагается, что зарплата хавбека будет увеличена вдвое. По неофициальным данным, Зане получает в неделю 67 тысяч евро.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Общество У россиян появится цифровой профиль Минсвязи России подготовило законопроект о цифровых профилях жителей страны, документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика «Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком «Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Авто Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet Niva Портал «Drom» опубликовал секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон новой «Шнивы».

Хоккей Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари» «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.