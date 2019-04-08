Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100REGNUM 05:16
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
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«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100
Ведомостивчера в 22:00
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