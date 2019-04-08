Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100REGNUM 05:16

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.

Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100

Политика ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.

Хоккей «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.

Происшествия Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.

Общество В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Общество Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.

Политика СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта.

Политика Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Политика Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти 64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.

Экономика Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.

Общество Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов 30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.

Политика Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.

Футбол Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.

Энергетика Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».