Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100REGNUM 05:16
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
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«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100
Ведомостивчера в 22:00
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Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
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Отстраненный мэр Риги Ушаков опроверг обвинения в мошенничестве
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Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
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Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
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Обновлено в 06:38
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В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Политика
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 06:00
Авто
Новый кроссовер Nissan и Dongfeng метит в конкуренты Range Rover
Бренд Venucia, который готовит к премьере концептуальный кроссовер, был создан Dongfeng и Nissan.
Обновлено в 06:55
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Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Футбол
Рокки рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» в матче ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал арбитров на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и каталонской "Барселоной", а также голландским "Аяксом" и туринским "Ювентусом".
Обновлено в 06:02
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи
Чуть ранее ВВС ПНС нанесли серию ударов по позициям Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей.
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Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
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В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
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Политика
Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти
Согласно опросу «Левада-центра», на результаты которого ссылается РБК, 64% россиян убеждены, что законы о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:38
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
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Армия и оружие
ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница
Утром 8 апреля ВСУ открыли огонь из 82-мм и 120-мм миномётов по н.п. Зайцево в пригороде Горловки.
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Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44