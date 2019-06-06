Футбол
Мексика одержала волевую победу над ВенесуэлойSoccer.ru вчера в 23:17
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Бывший президент Украины Ющенко попал под подозрение ГПУ
Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в связи с уголовным делом о выведении резиденции Межигорье из госсобственности.
Обновлено в 00:37
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Опрос ВЦИОМ раскрыл поэтические предпочтения россиян
В отечественной лирике большинство россиян отдаёт предпочтение поэзии Александра Пушкина — 17% граждан, при этом почти у половины — 48% — есть любимые стихотворения поэтов.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Садальский обвинил в отравлении Алибасова внучку его жены
Актер Станислав Садальский не исключил, что музыкального продюсера Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Космос
На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Космос
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
Обновлено в 00:03
Общество
От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено 04 июня в 17:53
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года изъяли из оборота более 220 тонн некачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено вчера в 05:00
Технологии
В Петербурге состоялся первый звонок при помощи 5G
В преддверие Петербургского экономического форума-2019 из города на Неве был совершен первый в стране звонок через сеть мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 00:27
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Совфед предложил Украине способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травму
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре машина с людьми упала в карьер с водой
В одном из садоводств Комсомольска-на-Амуре автомобиль рухнул в карьер с водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране
Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией
Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Музыка
Новый клип «Ленинграда» раскритикован РПЦ
ИА "Ореанда-Новости" На официальном канале группы "Ленинград" в YouTube вышел видеоролик под названием "i_$uss", ставший предметом спора и критики среди представителей Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00