Футбол

Мексика одержала волевую победу над ВенесуэлойSoccer.ru вчера в 23:17

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Сборная Мексики в товарищеском матче переиграла национальную команду Венесуэлы.
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Сборная Мексики одержала волевую победу над Венесуэлой

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В товарищеских матчах Мексика победила Венесуэлу, Коста-Рика уступила Перу

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Мексика одержала волевую победу над Венесуэлой

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Мексика обыграла Венесуэлу

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Прогноз и ставка на матч Мексика - Венесуэла, международный товарищеский матч

ODDS.ru04 июня в 07:54
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Футбол

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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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Как отмечает РЕН ТВ, в новом завещании элитную недвижимость в доме на Мерзляковском переулке продюсер оставил своему сыну Бари Алибасову-младшему.
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
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Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

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Трое бывших военных предъявили иск к Минобороны

Как рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права», при проведении танковых стрельб военнослужащие попали в сектор прямого огневого поражения.
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На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
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"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
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Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
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В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
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Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении

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СКА подписал с Йори контракт сроком на один сезон.
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Общество

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Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Общество

Ветерана не приняли в санаторий и посоветовали «умирать дома»

В Краснодарском крае 86-летнего ветерана труда отказались принять в санатории, мотивировав это тем, что он слишком стар для прохождения лечения в учреждении.
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
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В Мосгорсуде предостерегли граждан о новом способе мошенничества

Московский городской суд обратился к гражданам России, рассказав о новой схеме мошенничества.
Обновлено в 03:03
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Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
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Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
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Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
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США вышли на первое место по инвестициям в Россию

США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
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Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
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В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

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Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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