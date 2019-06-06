Футбол
Мексика одержала волевую победу над ВенесуэлойSoccer.ru вчера в 23:17
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Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Как отмечает РЕН ТВ, в новом завещании элитную недвижимость в доме на Мерзляковском переулке продюсер оставил своему сыну Бари Алибасову-младшему.
Обновлено в 07:20
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Трое бывших военных предъявили иск к Минобороны
Как рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права», при проведении танковых стрельб военнослужащие попали в сектор прямого огневого поражения.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Папа Римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:00
Хоккей
«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит
На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Центробанк принял решение отозвать с 6 июня лицензию у банка «Прайм Финанс».
Обновлено в 01:50
Авто
Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров
Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе
В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Политика
Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении
Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.
Обновлено в 05:24
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Хоккей
СКА заключил контракт с финским нападающим Йори Лехтеря
СКА подписал с Йори контракт сроком на один сезон.
Обновлено в 06:53
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Общество
Ветерана не приняли в санаторий и посоветовали «умирать дома»
В Краснодарском крае 86-летнего ветерана труда отказались принять в санатории, мотивировав это тем, что он слишком стар для прохождения лечения в учреждении.
Обновлено в 07:07
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Мосгорсуде предостерегли граждан о новом способе мошенничества
Московский городской суд обратился к гражданам России, рассказав о новой схеме мошенничества.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метрополитена
Обновлено 04 июня в 16:03
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55