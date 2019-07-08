Футбол

Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФЧемпионат вчера в 23:14

Завершился финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и США. Встреча проходила в Чикаго на стадионе «Солджер Филд». Встречу обслуживал главный арбитр Марио Эскобар из Гватемалы.
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