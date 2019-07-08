Футбол
Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФЧемпионат вчера в 23:14
Завершился финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и США. Встреча проходила в Чикаго на стадионе «Солджер Филд». Встречу обслуживал главный арбитр Марио Эскобар из Гватемалы.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
Обновлено вчера в 22:58
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:55
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»
Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.
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Шоу-бизнес
Равшана Куркова раскрыла секрет своих идеальных ног
«Очень помогает держать ноги сильными и стройными, рекомендую», — раскрыла Равшана свой секрет.
Обновлено в 00:00
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Зеленский и Туск сходили на разрушенный мост у Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил разрушенный мост возле Станицы Луганской.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом
В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления во время этапирования из колоний северного региона страны в исправительные учреждения, расположенные в Душанбе.
Обновлено в 01:06
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Авто
Volvo XC40, Lexus UX, Jaguar E‑Pace — тест-драйв в цифрах
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Политика
Семья Виктора Бута прилетит в США в начале сентября
Обновлено в 00:13
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика
Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики
"Если бы Россия и Украина сотрудничали по вопросам освоения Арктики, то это принесло бы результаты, но к сожалению, нынешнее ухудшение отношений двух стран делает такое сотрудничество невозможным, вернее сказать, Украина сможет эффективно проявить себя в освоении Арктики только при условии нормализации отношений с Россией", - сказал эксперт.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
Появилось видео сборки центрального фюзеляжа F-35
Компания Northrop Grumman выложила видео сборки фюзеляжа F-35. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
«КамАЗ» поставит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей
Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
Обновлено в 01:19
Общество
Школьники Москвы в июле смогут бесплатно научиться 3D-моделированию
Учащиеся московских школ 7-10 классов смогут в июле бесплатно заняться гейм-дизайном и 3D-моделированием, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:12
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Театры
Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году
Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10