Футбол
Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФЧемпионат вчера в 23:14
Завершился финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и США. Встреча проходила в Чикаго на стадионе «Солджер Филд». Встречу обслуживал главный арбитр Марио Эскобар из Гватемалы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мексика — США. Прогноз (к. 1.80) и ставки на финал Кубка КОНКАКАФ 8 июля 2019 года
LiveSport.ru06 июля в 09:00
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:01, Вашингтон
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Авто
Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка
Обновлено вчера в 08:00
Политика
«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено вчера в 07:42
Армия и оружие
Аэропорт Триполи прекратил свою работу после ракетного обстрела
Временно прекращено авиасообщение в международном аэропорту ливийской столицы Триполи из-за ракетного обстрела, 7 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией
Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Бурятии туристы пострадали во время камнепада
Туристы получили переломы из-за неожиданно начавшегося камнепада В воскресенье в Тункинском районе Бурятии травмы получили два туриста.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Губернатор Свердловской области открыл юбилейный ИННОПРОМ
Активная поддержка со стороны правительства России позволила ИННОПРОМу стать крупнейшей международной выставкой, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в воскресенье в ходе церемонии открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол
Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»
Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено вчера в 05:34
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено 06 июля в 01:00
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
"Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности - рельефа, почв, рек.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол
«Барселона» подпишет 20-летнего японца
По данным источника, 20-летний хавбек обойдется сине-гранатовым в 1,1 миллиона евро. Контракт будет подписан по схеме 3+2.
Обновлено вчера в 17:36
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»
Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт
Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Гороскоп на 8 июля: у Козерогов может измениться источник доходов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:30
Игры
На полное прохождение Fire Emblem: Three Houses уйдёт больше 200 часов
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59