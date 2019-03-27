Футбол
Мексика обыграла Парагвай, Коста-Рика выиграла у ЯмайкиСпорт-Экспресс 00:14
Сборная Мексики выиграла у Парагвая в товарищеском матче (4:2). В другой встрече Коста-Рика с минимальным счетом переиграла Ямайку (1:0).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда
Суд в Вильнюсе в среду, 27 марта, признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей
Защита в суде предложила отпустить экс-министра Михаила Абызова под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:46
Хоккей
Два стартовых матча финала Восточной конференции пройдут при аншлаге
Напомним, матчи финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» пройдут 29 и 31 марта в Балашихе, 2 и 4 апреля в Уфе.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Политика
Песков прокомментировал обвинения в адрес Абызова
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика
Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию
Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:42
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Политика
Зеленский с хот-догом в руке ответил на флешмоб Вакарчука
Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский ответил лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчуку, который призвал голосовать «не по приколу».
Обновлено в 09:34
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Наука
Мозг в первую очередь распознает пол и возраст незнакомого человека
Незнакомый человек, который попал в диапазон нашего внимания, в первую очередь оценивается нашим мозгом по двум основным показателям: возрасту и полу.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях
Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Кипрский офшор из дела Абызова начал менять регистрационные данные
27 марта компания начала менять регистрационные данные, выяснила «Медуза», запросив сведения об офшоре в кипрском реестре.
Обновлено в 11:03
Общество
Поддержать Абызова в суде пришла «самая красивая стюардесса»
Поддержать в суде бывшего министра Открытого правительства 46-летнего Михаила Абызова, которого обвиняют в хищении 4 млрд рублей, пришла его возлюбленная, 29 летняя Валентина Григорьева.
Обновлено в 10:01
Политика
«Газпром» получил отказ Дании по маршруту «Северного потока»
«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока – 2», — говорится в записи.
Обновлено в 11:21
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Спорт
Глазырина стартует под 22-м номером в спринте на чемпионате России, Васильева - под 25-м
Стали известны стартовые участников женской спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 11:24
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Политика
США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Экс-игрок «Спартака» помещен под домашний арест за езду в пьяном виде
Бывший защитник московского Спартака Габриэль Тамаш помещен под домашний арест после задержания в нетрезвом виде за рулем своего автомобиля.
Обновлено в 10:02
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25