Футбол

Мексика обыграла Чили в товарищеском матчеSportbox.RU 00:07

В товарищеском матче встречались сборные Мексики и Чили. Встреча состоялась в калифорнийском Сан-Диего и завершился победой мексиканцев со счетом 3:1. Все мячи были забиты после перерыва. Счет открыл нападающий Мексики Рауль Хименес, который реализовал пенальти.
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Сборная Мексики победила команду Чили в товарищеском матче

РИА Новости01:19

Эффектный гол Лосано помог сборной Мексики обыграть Чили

Sport24.ru00:28

Мексика обыграла Чили в товарищеском матче

Sportbox.RU00:07

Мексика переиграла Чили

Спорт-Экспресс00:20

Мексика уверенно переиграла Чили

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Голы Р. Хименеса, Морено и Лосано принесли Мексике победу над Чили

Чемпионат00:27

Мексика обыграла Чили в товарищеском матче

Матч ТВ00:07
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Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ

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