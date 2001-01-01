Мексика должна добиться снижения потока нелегальных мигрантов в США за 45 днейИнфорос вчера в 12:30

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что руководство страны должно за 45 дней сократить поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, надеющихся через мексиканскую территорию перебраться в США. Он пояснил, что, если этого не произойдет, США могут ввести пошлины на товары из Мексики.

Мексика должна добиться снижения потока нелегальных мигрантов в США за 45 дней

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

Авто Audi отзывает новые электрокары e-tron в США Американский офис концерна Audi объявил об отзыве 1 тыс. 644 электрических кроссоверов e-tron.

Общество Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Экономика Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.

Политика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Гаджеты Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.

Шоу-бизнес Дочка Оксаны Федоровой дала маме большой повод для гордости На днях в балетной школе, где занимается пятилетняя Елизавета, прошел отчетный годовой гала-концерт, на котором дочка бывшей «Мисс Вселенной» была главной звездой.

Происшествия Полковнику Захарченко дали 13 лет Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.

Происшествия Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба» Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.

Музыка Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".

Наука В гробнице майя найдены ужасающие черепа В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.

Культура В Большом театре вручат госнаграды Во вторник, 11 июня, в Атриуме Большого театра состоится церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами России и ведомственными наградами Минкультуры.

Кино Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.

Происшествия Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Общество В МВД рассказали россиянам о правилах отдыха голышом В МВД сообщили, что полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит отдельно от мест массового пребывания людей.

Гаджеты В России началось производство умных стиральных машин Samsung Как сообщили в компании Samsung, производителям удалось представить серию умных стиральных машин, которые совместимы также с системой умного дома.

Политика Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.

Политика Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.