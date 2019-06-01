Футбол
Мехмет Топал спустя 7 лет покинул «Фенербахче»Sport24.ru 05:59
Полузащитник Мехмет Топал покинул «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба клуба. В турецкой команде 33-летний хавбек играл на протяжении 7 лет.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия
Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова
Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
Обновлено в 04:09
Общество
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом
В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Вышинскому предложили баллотироваться в Раду
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что ему поступают предложения от украинских партий баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:19
Политика
На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост
Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Политика
На бывшего вице-канцлера Австрии могли готовить покушение с бомбой
Расследование возможной попытки покушения на бывшего вице-канцлера Австрии и бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе ведет прокуратура Вены.
Обновлено в 06:29
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Энергетика
Бензин в России может опять подорожать
Напомним, что цены на бензин были заморожены в 2018 году после соглашения Правительства РФ и нефтяных компаний.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Авто
Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Политика
Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Авто
Появились первые снимки салона нового Kia Mohave
Известно, что интерьер обновленного Mohave обзаведется другой передней панелью, рулевым колесом и рычагом переключения передач, иным блоком управления климатической установкой, а также мультимедийной системой с большим сенсорным экраном.
Обновлено вчера в 03:31
Политика
РФ примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 05:46
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43