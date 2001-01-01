Мехмет Топал и «Фенербахче» расторгли контракт по обоюдному решениюBobsoccer 03:14

Официальный сайт турецкого клуба сообщил о том, что "Фенербахче" и полузащитник Мехмет Топал расторгли трудовой договор по обоюдному решению. Мехмет Топал был футболистом "Фенербахче" с 2012 года. Контракт был рассчитан еще на один год, но клуб и футболист приняли решение о расторжении.

Мехмет Топал и «Фенербахче» расторгли контракт по обоюдному решению

Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кино Умер актер и режиссер Валерий Харченко Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.

Политика Болгария построит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года Как сообщила спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева, в настоящий момент работы по прокладке ответвления газопровода «Турецкий поток» проходят по графику.

Общество В России могут снизить возраст совершеннолетия Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.

Политика Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.

Политика Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.

Происшествия Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.

Происшествия Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.

Финансы ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

Политика Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин подарил дочери полет на водном парашюте Футболист Евгений Алдонин в Instagram разместил новую видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он вместе с дочерью находится на катере.

Транспорт МВД обновляет правила регистрации транспортных средств Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.

Происшествия Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.

Политика ПАСЕ проведет второй тур по избранию Слуцкого на пост вице-спикера Парламентская ассамблея Совета Европы проведет второй тур по избранию вице-спикера ПАСЕ, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Экономика Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Происшествия В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки «Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Политика Россияне стали лучше относиться к Украине В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".