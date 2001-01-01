Футбол
Мехмет Топал и «Фенербахче» расторгли контракт по обоюдному решениюBobsoccer 03:14
Официальный сайт турецкого клуба сообщил о том, что "Фенербахче" и полузащитник Мехмет Топал расторгли трудовой договор по обоюдному решению. Мехмет Топал был футболистом "Фенербахче" с 2012 года. Контракт был рассчитан еще на один год, но клуб и футболист приняли решение о расторжении.
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