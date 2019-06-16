Экономика
Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей РоссииФедералПресс вчера в 01:49
В России для защиты прав участников долевого строительства установят единообразный механизм. Поправки в соответствующий законопроект члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планируют обсудить сегодня.
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Госдума одобрила во II чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков
Будущее России. Национальные проекты07:16
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
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Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Здоровье
Пациенты в больнице под Волгоградом временно могли быть размещены вне палат из-за наплыва больных - власти
Фотографии пациентов, которые лежат в больнице Фишера в коридоре появились в одной из соцсетей.
Обновлено в 16:22
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Авто
East Coast Defender презентовали доработанный Land Rover Defender
Очередной проект на основе легендарного внедорожника показали специалисты из East Coast Defender.
Обновлено в 15:48
Политика
Волкер заявил о намерении Украины купить военную технику у США
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что украинские власти намерены купить оружие у Соединённых Штатов.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым
Обновлено в 06:04
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Наука
Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад
Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено в 15:11
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
Обновлено в 08:23
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Алибасов дал первое интервью после отравления
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено в 19:36
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Изображение смартфона LG Stylo 5 просочилось в сеть
Практически год назад, а точнее – 4 июня, компания LG представила модель Stylo 4. И в это же время, но уже в этом году, ожидается выход наследника, которым станет Stylo 5. Об этом мягко намекают утечки в сеть.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Политика
В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк
Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500
В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов
Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
Обновлено в 10:45
Общество
Собянин открыл в «Лужниках» дворец гимнастики
Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой открыл в «Лужниках» мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 10:20
Космос
Тайну Солнца смогли разгадать благодаря Луне
Обновлено в 07:53
Политика
Трамп анонсировал высылку миллионов мигрантов из США
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет высылку миллионов нелегальных мигрантов из страны на следующей неделе.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Здоровье
На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54,065 тысячи человек - 25,439 тысячи взрослых и 28,626 тысячи детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:27