Мейтин: в РПЛ продолжается тенденция увеличения посещаемостиЧемпионат 06:26

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин подвёл итоги 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Происшествия Генконсульство: погибшие в авиакатастрофе в Германии не установлены Российское генконсульство во Франкфурте-на-Майне сообщило, что германские власти пока не установили личности трех человек, погибших при крушении частного самолета.

Политика ЦИК Украины обработал 65,13% протоколов: у Зеленского 30,41% голосов Центральный избирательный комитет Украины обработал 65,13 процентов протоколов, по итогам первого тура по-прежнему лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,41% голосов избирателей.

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Политика Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.

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Происшествия Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве Грузовой автомобиль опрокинулся набок после столкновения с легковой машиной на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.

Происшествия В Москве нашли брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.

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Спорт Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.

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Футбол Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".

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Политика Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

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