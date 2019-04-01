Футбол
Мейтин: в РПЛ продолжается тенденция увеличения посещаемостиЧемпионат 06:26
Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин подвёл итоги 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Армия и оружие
НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше
НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Генконсульство: погибшие в авиакатастрофе в Германии не установлены
Российское генконсульство во Франкфурте-на-Майне сообщило, что германские власти пока не установили личности трех человек, погибших при крушении частного самолета.
Обновлено в 08:29
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Политика
ЦИК Украины обработал 65,13% протоколов: у Зеленского 30,41% голосов
Центральный избирательный комитет Украины обработал 65,13 процентов протоколов, по итогам первого тура по-прежнему лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,41% голосов избирателей.
Обновлено в 04:22
Общество
Минобрнауки объяснило членам «Юнармии» порядок льготного приема в вузы
Начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко в интервью ТАСС 29 марта заявил, что участники движения смогут рассчитывать на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.
Обновлено в 05:50
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве
Грузовой автомобиль опрокинулся набок после столкновения с легковой машиной на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
Обновлено в 06:47
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Москве нашли брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Общество
В Татарстане создадут 6 полилингвальных образовательных комплексов
По словам президента, новые полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование, где применяются передовые и эффективные практики.
Обновлено в 07:06
Спорт
Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Общество
Дагестанец награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
В настоящее время живет в Сыктывкаре и является главным научным сотрудником лабратории Института геологии и председателем Сыктывкарского отделения Российского минералогического общества, членом межведомственного Северо-Западного координационного Совета РАН по прикладным и фундаментальным исследованиям, членом Бюро Отделения наук о Земле РАН.
Обновлено в 04:43
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Футбол
Папа римский призвал не называть Лионеля Месси богом
Обновлено в 07:38
Экономика
Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов
Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Обновлено в 03:22
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23
Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле
В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57