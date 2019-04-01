Футбол
Мейтин: «Есть тенденция к увеличению посещаемости матчей Премьер-Лиги»Sport24.ru 06:27
Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин на пресс-конференции руководства лиги и судейского корпуса РФС подвел итоги матчей 21-го тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Игры
Для Devil May Cry 5 вышел бесплатный режим «Кровавый дворец»
Capcom 1 апреля добавила в свой слэшер Devil May Cry 5 режим «Кровавый дворец», причем абсолютно бесплатно.
Обновлено в 07:00
Политика
Кремль прокомментировал предложение Госдумы не признавать результаты выборов на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Кремль относится к предложению Госдумы не признавать в России результаты президентских выборов на Украине, потому что в голосовании не участвуют Донбасс и украинцы, проживающие в России.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Аризоне упал вертолет ВМС США, погибли два пилота
Близ города Юма в штате Аризона рухнул вертолет Корпуса морской пехоты США.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Политика
Эрдоган борется за Стамбул и Анкару
В Турции 31 марта проходят первые в истории страны выборы мэров.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду
В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Энергетика
Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»
Предъявляемое датским правительством к Nord Stream 2 AG требование о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода «Северный поток — 2» может стать причиной задержки реализации проекта.
Обновлено в 05:54
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
Обновлено в 05:12
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Происшествия
ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара на «чёрном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Медведев поздравил Познера с 85-летием
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:38
Авто
Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети
Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Обновлено в 03:22
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой
Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47