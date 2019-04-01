Футбол

Мейтин: «Есть тенденция к увеличению посещаемости матчей Премьер-Лиги»Sport24.ru 06:27

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин на пресс-конференции руководства лиги и судейского корпуса РФС подвел итоги матчей 21-го тура чемпионата России.
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Мейтин: «Есть тенденция к увеличению посещаемости матчей Премьер-Лиги»

Sport24.ru06:27

В РПЛ отметили сохранение тенденции увеличения посещаемости

RT на русском06:58

В 21-м туре чемпионата России по футболу не было выявлено случаев применения пиротехники

ТАСС06:52

РФПЛ: посещаемость стадионов выросла почти на 600 тысяч человек

РИА Новости07:05

Мейтин: в РПЛ продолжается тенденция увеличения посещаемости

Чемпионат06:26

Александр Мейтин: Флаг Косово - это несанкционированный баннер

Советский спорт06:24

На матчах 21-го тура РПЛ не было ни одного случая применения пиротехники

Спорт-Экспресс06:23
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Футбол

Зидан объяснил появление своего сына в стартовом составе «Реала»

Обновлено в 04:17
Игры

Для Devil May Cry 5 вышел бесплатный режим «Кровавый дворец»

Capcom 1 апреля добавила в свой слэшер Devil May Cry 5 режим «Кровавый дворец», причем абсолютно бесплатно.
Обновлено в 07:00
Политика

Кремль прокомментировал предложение Госдумы не признавать результаты выборов на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Кремль относится к предложению Госдумы не признавать в России результаты президентских выборов на Украине, потому что в голосовании не участвуют Донбасс и украинцы, проживающие в России.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков

В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Общество

Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Аризоне упал вертолет ВМС США, погибли два пилота

Близ города Юма в штате Аризона рухнул вертолет Корпуса морской пехоты США.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Политика

Эрдоган борется за Стамбул и Анкару

В Турции 31 марта проходят первые в истории страны выборы мэров.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду

В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Политика

Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Энергетика

Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»

Предъявляемое датским правительством к Nord Stream 2 AG требование о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода «Северный поток — 2» может стать причиной задержки реализации проекта.
Обновлено в 05:54
Космос

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
Обновлено в 05:12
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Общество

В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов

Обновлено в 06:04
Происшествия

ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара на «чёрном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда

Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Медведев поздравил Познера с 85-летием

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:38
Авто

Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети

Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского

Обновлено в 03:22
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой

Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Тульской области завели дело после ДТП с пятью погибшими

Обновлено в 06:47
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