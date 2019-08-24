Футбол

Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLSСпорт-Экспресс 01:46

Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба. «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS

Спорт-Экспресс01:46

Звезда Голливуда стал совладельцем клуба MLS

Sport24.ruвчера в 22:29

Актер Макконахи вошел в руководство футбольного клуба «Остин»

Матч ТВ01:27

Мэттью Макконахи стал совладельцем футбольного клуба

Газета.Ruвчера в 19:29

Голливудский актер Мэттью Макконахи стал одним из совладельцев клуба MLS

РИА Новостивчера в 18:58

Известный американский актёр стал совладельцем ФК «Остин»

Soccer.ruвчера в 18:47

Американский актер Макконахи стал совладельцем «Остина»

Спорт день за днемвчера в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Финансы

Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Выступая на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Летевший из Москвы в Симферополь самолет вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:56
Политика

МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Космос

Астронавты NASA совершили выход в открытый космос

Обновлено 21 августа в 10:20
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Футбол

Криштиану Роналду: «Фелиш может повторить мой путь в Испании»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что новичок «Атлетико» Жоау Феликс может повторить его успех в Испании.
Обновлено в 00:50
Политика

Кличко высказался об особом статусе Севастополя

Севастополь, равно как и Киев, обладает «особым статусом» на Украине.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Космос

«Союз» не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" на борту которого находится робот Федор, не смог состыковаться с МКС.
Обновлено в 01:38
Космос

4 загадочных артефакта внеземного происхождения

Независимые исследовательские работы указали на наличие в метеорите ископаемых водорослей, имеющих внеземное происхождение.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

В Ставропольском крае локализовали лесной пожар

Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Заместитель главы Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области

Обновлено в 01:17
Армия и оружие

В Анапе приступили к созданию оружия на новых физических принципах

Обновлено в 01:30
Теннис

Рублев проиграл Шаповалову в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме

Обновлено вчера в 16:22
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Гаджеты

Android обновил логотип впервые за 5 лет

Обновлено вчера в 22:25
Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

За нарушение антидопинговых правил 27-летнего спортсмена дисквалифицировали на четыре года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

СМИ узнали о нежелании Трампа ехать на саммит G7

До начала лета в администрации не было ясности относительно того, намерен ли президент США приехать в Биарриц.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Гаджеты

В России начались продажи Samsung Galaxy Note 10

Обновлено вчера в 15:17
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено 22 августа в 03:43
Политика

Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Политика

Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути

Обновлено в 02:05
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ювентуса»

Обновлено в 02:19
Политика

Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.
Обновлено 22 августа в 13:09
Происшествия

В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой

«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — добавила она.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

За сутки в Якутии ликвидировано 18 очагов природных пожаров

Обновлено в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мэттью МакКонахи
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Поначалу, зарекомендовав себя как актёр в основном комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Супер Майк», «Интерстеллар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное