Футбол
Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLSСпорт-Экспресс 01:46
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба. «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.
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Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Выступая на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".
Обновлено вчера в 22:02
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МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Космос
Астронавты NASA совершили выход в открытый космос
Обновлено 21 августа в 10:20
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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Криштиану Роналду: «Фелиш может повторить мой путь в Испании»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что новичок «Атлетико» Жоау Феликс может повторить его успех в Испании.
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Политика
Кличко высказался об особом статусе Севастополя
Севастополь, равно как и Киев, обладает «особым статусом» на Украине.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
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Космос
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Космический корабль "Союз МС-14" на борту которого находится робот Федор, не смог состыковаться с МКС.
Обновлено в 01:38
Космос
4 загадочных артефакта внеземного происхождения
Независимые исследовательские работы указали на наличие в метеорите ископаемых водорослей, имеющих внеземное происхождение.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 14:08
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Рублев проиграл Шаповалову в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме
Обновлено вчера в 16:22
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Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
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Android обновил логотип впервые за 5 лет
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
За нарушение антидопинговых правил 27-летнего спортсмена дисквалифицировали на четыре года.
Обновлено вчера в 08:09
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СМИ узнали о нежелании Трампа ехать на саммит G7
До начала лета в администрации не было ясности относительно того, намерен ли президент США приехать в Биарриц.
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Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
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Гаджеты
В России начались продажи Samsung Galaxy Note 10
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено 22 августа в 03:43
Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
Обновлено в 02:05
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
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Футбол
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ювентуса»
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Политика
Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.
Обновлено 22 августа в 13:09
Происшествия
В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — добавила она.
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