Баскетбол
Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLSСпорт-Экспресс 01:46
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба. «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.
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