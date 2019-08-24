Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба. «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Кадыров попросил построить скромную мечеть после его смерти Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил построить небольшую мечеть в честь него после его кончины.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Общество Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.

Футбол Джованни Симеоне отклонил предложение «Динамо» «Динамо» хотело подписать форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне в это трансферное окно.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец» Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.

Политика Зеленский рассказал, с чего начинается его утро Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.

Здоровье Онколог Елена Гудкова назвала 12 ранних симптомов рака Для своевременной диагностики рака нужно уметь распознавать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии, считает врач-онколог Елена Гудкова.

Политика Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки» Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Происшествия Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась у плотины Саратовской ГЭС Спасательная операция по поиску рыбаков с перевернувшейся в субботу моторной лодки развернута на Волге в районе города Балаково Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" глава областной службы спасения Юрий Юрин.

Шоу-бизнес Бойфренд погибшей Марии Политовой закрутил новый роман В 2017 году без вести пропала экс-участница «Дома-2» Мария Политова. Первым тревогу забил ее молодой человек Артем Шануров.

Здоровье Медики назвали шесть причин, провоцирующих пробуждение по ночам Среди распространенных причин ночных пробуждений стала температура в комнате, которая не располагает комфортному сну.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.