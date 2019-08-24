Баскетбол
Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLSСпорт-Экспресс 01:46
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба. «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.
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Политика
В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 00:40
Здоровье
О каких болезнях предупреждает горечь во рту
Лучше проконсультироваться у специалистов, если вы испытываете постоянную горечь во рту.
Обновлено вчера в 22:18
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС
Специалисты Nasa назвали причину проблем состыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Происшествия
91-летний мужчина из BMW погиб в аварии на КАД Петербурга
Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.
Обновлено вчера в 15:36
Гаджеты
Huawei представила фитнес-часы для баскетболистов
Компания Huawei выпустила фитнес-часы, предназначенные для баскетболистов.
Обновлено в 00:29
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
Обновлено 22 августа в 19:12
Общество
Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за любви к роскоши
Бывший королевский обозреватель Дункан Ларкомб заявил, что принц Гарри может потерять свою популярность и существенно подпортить свой рейтинг из-за пристрастия к роскоши.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика
Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути
Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Футбол
Роналду: «Фелиш может повторить мой успех в Испании»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о перспективах своего соотечественника Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико».
Обновлено в 03:29
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено вчера в 19:33
Фигурное катание
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при, который прошел в Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Захарова ответила на высказывание Зеленского о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на своей странице в Facebook.
Обновлено 22 августа в 05:01
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено 22 августа в 03:43