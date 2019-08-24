Баскетбол

Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLSСпорт-Экспресс 01:46

Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба. «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.
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Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Поначалу, зарекомендовав себя как актёр в основном комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Супер Майк», «Интерстеллар».
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