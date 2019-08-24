Баскетбол
Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLSСпорт-Экспресс 01:46
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба. «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.
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Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
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Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
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В Киеве начался "Марш защитников Украины".
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
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Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
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Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе.
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Политика
Шойгу предложил Молдавии начать утилизацию боеприпасов в Приднестровье
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил ему утилизацию Россией боеприпасов в Приднестровье, написал молдавский лидер в Facebook.
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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Игроки «МЮ» хотят, чтобы пенальти исполнял Рэшфорд, а не Погба
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Россиянин Леонид Крылов завоевал серебро на дистанции 200 метров в классе KL3 на чемпионате мира по гребле на параканоэ в Сегеде.
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В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
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Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов
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Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнера через друзей
Социологические исследования показывают, что как минимум с середины прошлого века самым распространенным способом знакомства с потенциальным романтическим партнером было знакомство в общей компании: через друзей, родственников и знакомых.
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Обновлено вчера в 07:17
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Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Документ внес сенатор Владимир Лукин.
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Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Обновлено в 06:53
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В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
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