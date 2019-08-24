Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба. «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Экономика ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Шоу-бизнес Безруков показал девятимесячного сына Актер поделился радостной новостью со своими подписчиками: его младшему сыну исполнилось девять месяцев.

Происшествия В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.

Здоровье В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.

Политика Яковенко покинул пост посла России в Британии «24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Политика Шойгу предложил Молдавии начать утилизацию боеприпасов в Приднестровье Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил ему утилизацию Россией боеприпасов в Приднестровье, написал молдавский лидер в Facebook.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Спорт Крылов и Волик завоевали серебро на ЧМ по гребле среди паралимпийцев Россиянин Леонид Крылов завоевал серебро на дистанции 200 метров в классе KL3 на чемпионате мира по гребле на параканоэ в Сегеде.

Происшествия В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.

Общество Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».

Наука Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнера через друзей Социологические исследования показывают, что как минимум с середины прошлого века самым распространенным способом знакомства с потенциальным романтическим партнером было знакомство в общей компании: через друзей, родственников и знакомых.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности Документ внес сенатор Владимир Лукин.