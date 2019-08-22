Сторонний эксперт сайта Legalbet Анастасия Янькова предлагает ставку на победу Мэтта Митриона в бою турнира Bellator 225.

Мэтт Митрион – Сергей Харитонов: видеопрогноз на смешанные единоборства (MMA) от Анастасии Яньковой

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