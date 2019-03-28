Политика

Новым мэром Владивостока стал Олег ГуменюкVostok.Today вчера в 21:49

Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города - им стал Олег Гуменюк. Предполагается, что возглавлять столицу ДФО он будет ближайшие 5 лет, сообщает корреспондент Vostok.Today. В четверг, 28 марта, на очередном заседания думы Владивостока народные избранники выбрали мэра города.
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Олег Гуменюк возглавил столицу ДФО – город Владивосток (фото)

Амур.инфовчера в 21:47

Картина дня в Приморье: новый мэр с новыми обещаниями, Лео и пьяный мастер

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Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города

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Новым мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

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Владивосток возглавил человек губернатора

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Дороги, ясли, ТОСы и президентский указ: заветы кандидатов на пост главы Владивосток

PrimaMedia.ru00:00

Как во Владивостоке главу города выбирали

Владивосток-Новостивчера в 22:22
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Энергетика

На реке Амур построили подводный участок «Силы Сибири»

Россия и Китай завершили строительство подводного участка «Силы Сибири» через реку Амур, стройка прошла экспертизу обоих государств, сообщило агентство «Синьхуа».
Обновлено в 03:39
Наука

Показано, почему некоторые люди слышат гифки

Часть мемов и гифок в интернете основана на том, что беззвучные изображения вызывают у людей звуковые ассоциации, которые они «слышат».
Обновлено вчера в 03:21
Общество

В Якутии запретили мигрантам работать

Обновлено в 05:29
Происшествия

Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане

Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Экономика

В России резко подскочили цены на авиабилеты

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
Общество

Экс-ректора Тимирязевской академии заподозрили в самопремировании

Общая сумма премирования, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на палату, составил 1,4 млн рублей, которые руководитель назначил себе в три этапа.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

Обновлено в 00:41
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Происшествия

«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке

Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Здоровье

Более 355 млн рублей использует Орловщина в борьбе с болезнями сердца

До 2021 года на Орловщине израсходуют более 355 млн рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Обновлено в 05:57
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Транспорт

«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 03:55
Космос

Ученые: полет к Марсу изменит психику космонавтов

Обновлено в 04:41
Политика

Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Израильский удар по Алеппо попал на видео

В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя

Бельгия признала самолеты F-35 «непригодными для ведения боя и опасными для экипажа».
Обновлено в 04:59
Здоровье

Спасите Милу

Обновлено в 05:50
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

34-летняя Анна Калашникова готовится стать мамой

Обновлено в 02:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Лукашенко выступит с Посланием к народу и парламенту 19 апреля

Президент Белоруссии выступит с Посланием к народу, а также к парламенту государства.
Обновлено в 03:58
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