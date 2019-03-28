Политика
Новым мэром Владивостока стал Олег ГуменюкVostok.Today вчера в 21:49
Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города - им стал Олег Гуменюк. Предполагается, что возглавлять столицу ДФО он будет ближайшие 5 лет, сообщает корреспондент Vostok.Today. В четверг, 28 марта, на очередном заседания думы Владивостока народные избранники выбрали мэра города.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Энергетика
На реке Амур построили подводный участок «Силы Сибири»
Россия и Китай завершили строительство подводного участка «Силы Сибири» через реку Амур, стройка прошла экспертизу обоих государств, сообщило агентство «Синьхуа».
Обновлено в 03:39
Наука
Показано, почему некоторые люди слышат гифки
Часть мемов и гифок в интернете основана на том, что беззвучные изображения вызывают у людей звуковые ассоциации, которые они «слышат».
Обновлено вчера в 03:21
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Происшествия
Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане
Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Экономика
В России резко подскочили цены на авиабилеты
Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Общество
Экс-ректора Тимирязевской академии заподозрили в самопремировании
Общая сумма премирования, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на палату, составил 1,4 млн рублей, которые руководитель назначил себе в три этапа.
Обновлено в 05:40
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Происшествия
«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке
Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Более 355 млн рублей использует Орловщина в борьбе с болезнями сердца
До 2021 года на Орловщине израсходуют более 355 млн рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Обновлено в 05:57
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Космос
Ученые: полет к Марсу изменит психику космонавтов
Обновлено в 04:41
Политика
Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видео
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя
Бельгия признала самолеты F-35 «непригодными для ведения боя и опасными для экипажа».
Обновлено в 04:59
Здоровье
Спасите Милу
Обновлено в 05:50
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
34-летняя Анна Калашникова готовится стать мамой
Обновлено в 02:49
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Лукашенко выступит с Посланием к народу и парламенту 19 апреля
Президент Белоруссии выступит с Посланием к народу, а также к парламенту государства.
Обновлено в 03:58