Политика
С сентября 2012 по сентябрь 2014 года Дадаев был первым заместителем главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, затем был первым замглавы управы района Хорошево-Мневники Москвы.
РИА Новости05:12
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с чего всё началось
Власти Дагестана определились с кандидатурой мэра Махачкалы, сообщил в среду глава республики Владимир Васильев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. "На одном из совещаний я сказал, что подобран кандидат на должность мэра Махачкалы. Я хочу это подтвердить.Интерфакс04:48
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Политика
Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Президент России Владимир Путин уже ответил на ультиматум США, заявив, что американская стороны не предоставила никаких доказательств якобы нарушений Россией договора о РСМД.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море
Украина испытала новые крылатые ракеты, которыми планируется усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, заявил глава Совета Нацбезопаносности и обороны страны Александр Турчинов.
Обновлено в 09:32
Политика
Комитет Рады поддержал прекращение договора о дружбе Украины и России
Комитет по иностранным делам Верховной рады Украины поддержали законопроект, предполагающий прекращение договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 09:30
Политика
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета
Проведя "объединительный" церковный собор, власти Украины продолжат давление на каноническую Украинскую православную церковь вплоть до ее полного запрета, считает российский политолог Виталий Третьяков.
Обновлено в 09:22
Политика
В ЕК назвали Россию главным источником «дезинформации» в ЕС
Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что Россия якобы является главным источником дезинформации в Европе.
Обновлено в 09:26
Политика
В Москве отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии
В российском посольстве в Словакии заявили, что изучают информацию о высылке дипломата.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле
Обновлено в 09:29
Политика
Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации
Сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации 17 лет, покидает верхнюю палату.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
НАТО считает планы Косово по созданию армии несвоевременными
НАТО считает несвоевременным намерение властей самопровозглашенного Косово изменить мандат своих сил безопасности, этот процесс требует согласования с альянсом, в противном случае он может иметь последствия для будущей евроатлантической интеграции Косово, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США
Обновлено в 09:28
Политика
Путин: Рост добычи газа в РФ обеспечит ресурсами «Северный поток — 2»
«Рост газодобычи ещё больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш экспортный потенциал, полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как «Северный поток — 2», строительство которого уже активно идёт», — сказал президент Российской Федерации.
Обновлено в 09:31
Политика
Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков
Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.
Обновлено в 08:52
Политика
Путин пообещал исполнить мечты пяти тяжелобольных детей
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе
Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию».
Обновлено в 08:11
Политика
Росгвардия представит план усиления мер по контролю за оборотом оружия
Росгвардия представит план усиления мер по контролю за оборотом оружия. Об этом на итоговой коллегии заявил глава ведомства Виктор Золотов.
Обновлено в 09:16