Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в МосквеРБК 11:55

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook. По его словам, на митинге ранее согласились выступить Face, Icepeak и «Кровосток».
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Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил
 в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
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