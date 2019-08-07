с чего всё началось

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook. По его словам, на митинге ранее согласились выступить Face, Icepeak и «Кровосток».

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

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