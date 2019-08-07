Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в МосквеРБК 11:55
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook. По его словам, на митинге ранее согласились выступить Face, IC3PEAK и «Кровосток».
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с чего всё началось
Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.Ведомости09:43
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