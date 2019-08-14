Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митингLenta.ru 09:21
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.Интерфакс09:12
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Общество
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Обновлено в 12:33
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