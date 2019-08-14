Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митингLenta.ru 09:21

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает ТАСС.
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с чего всё началось

В Москве согласовали стотысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.
Интерфакс09:12

Подробнее о событии

Мэрия Москвы готова согласовать митинг Либертарианской партии 25 августа на проспекте Сахарова

Эхо Москвы16:02

Что произошло за день: среда, 14 августа

Интерфакс13:46

Департамент регбезопасности согласовал проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа

Агентство Москва09:01

ДРБ согласовал митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Москва 2409:28

Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова

ТАСС09:18

Либертарианская партия согласна на условия мэрии Москвы по акции 25 августа

РИА Новости10:55

Власти согласовали проведение митинга в Москве 25 августа

РИАМО09:36
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Политика

Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки

Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено в 13:29
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено в 22:03
Здоровье

Дорогое жилье признали вредным для здоровья

Высокая стоимость аренды жилья в США негативным образом сказывается на состоянии здоровья граждан, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на исследование Enterprise Community Partners.
Обновлено в 09:55
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Политика

Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в подготовке покушения на себя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе, возглавлявший страну с 2002 по 2010 годы, планировал совершить на него покушение.
Обновлено в 21:49
Футбол

Спортивный директор «Ювентуса»: «Икарди? У нас есть Игуаин - великий киллер»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможных изменениях в составе команды.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Происшествия

У сотрудника ФБК во время обыска изъяли более двух миллионов рублей

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против ФБК о легализации денежных средств на 1 млрд рублей.
Обновлено в 14:40
Политика

Болтон: Трамп считает, что наладил с Путиным очень хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп считает, что у него с российским коллегой Владимиром Путины сложились очень хорошие личные отношения.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие

Моряков на Камчатке подняли по учебной тревоге

Соединение охраны водного района на Камчатке поднято по учебной тревоге.
Обновлено в 22:48
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Политика

В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено в 23:29
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Культура

РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»

В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено в 12:33
Авто

Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg

Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Общество

Минэкономразвития разработало проект свода правил для рестораторов

Министерство экономического развития России разработало проект свода правил для ресторанного бизнеса под названием "Белая книга", сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено в 22:44
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Общество

Отчислен за финансовую неуспеваемость

Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес

Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов

Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".
Обновлено в 09:58
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах

В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Технологии

Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено в 21:17
Здоровье

В Минздраве сообщили о росте числа россиян с синдромом Дауна

В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6, отмечается в сборнике Минздрава за 2013 год.
Обновлено в 20:26
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