Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.

с чего всё началось

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает ТАСС.

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