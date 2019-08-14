Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августаВедомости 10:43

«До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник. Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг.
Читать в источнике
Комментировать123
с чего всё началось

В Москве согласовали стотысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.
Интерфакс09:12

Подробнее о событии

Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова

ТАСС09:18

Либертарианская партия согласна на условия мэрии Москвы по акции 25 августа

РИА Новости10:55

ДРБ согласовал митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Москва 2409:28

Либертарианская партия отказалась от предложенных условий митинга 25 августа в Москве

Интерфакс11:20

Департамент регбезопасности согласовал проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа

Агентство Москва09:01

Власти согласовали проведение митинга в Москве 25 августа

РИАМО09:36

Кремль прокомментировал протесты, четырехдневная рабочая неделя и другие новости утра

Афиша Daily05:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

Обновлено в 09:27
Политика

Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Футбол

Алана Мамаева навестила супруга в белгородской колонии

Обновлено в 11:56
Происшествия

При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Энергетика

Польша намерена поднять плату за транзит российского газа

Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено в 08:36
Футбол

Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФА

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 4:1. «Челси», в свою очередь, в прошлом сезоне под руководством Маурицио Сарри выиграл Лигу Европы, в финальном матче победив «Арсенал».
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика

В России ответили на слова британского постпреда о Крыме

Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
Обновлено в 12:20
Интернет

Facebook призналась в прослушке голосовых сообщений пользователей

Подрядчики расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, которые принадлежат компании.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Головин принял участие в коридоре для Бен-Йеддера

Футболисты клуба организовали для новичка живой коридор, в котором также принял участие российский полузащитник Александр Головин.
Обновлено в 09:22
Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствия

Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Обновлено в 12:31
Авто

BMW показала гибридный BMW 330e

Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей

Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Экономика

В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию

Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.
Обновлено в 11:18
Общество

В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО

Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено вчера в 15:30
Авто

УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»

Обновлено в 12:23
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Политика

Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу

Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
Обновлено в 11:58
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное