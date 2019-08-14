Общество
Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августаВедомости 10:43
«До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник. Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг.
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с чего всё началось
Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.Интерфакс09:12
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