Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августаВедомости 10:43

«До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник. Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг.
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с чего всё началось

В Москве согласовали стотысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.
Интерфакс09:12

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ДРБ согласовал митинг на проспекте Сахарова 25 августа

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Что произошло за день: среда, 14 августа

Интерфакс13:46

Либертарианская партия согласна на условия мэрии Москвы по акции 25 августа

РИА Новости10:55

Либертарианцы не согласились на предложение мэрии провести 25 августа митинг на Сахарова

Новая газета09:55

Мэрия Москвы готова согласовать митинг Либертарианской партии 25 августа на проспекте Сахарова

Эхо Москвы16:02

Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова

ТАСС09:18

Департамент регбезопасности согласовал проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа

Агентство Москва09:01
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
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