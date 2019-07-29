Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августаРБК 11:36
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
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Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.
— Михаил Федотов, юристДождь 11:13
с чего всё началось
Член Либертарианской партии Михаил Светов пояснил, что заявители действуют с согласия штабов независимых кандидатов и на вариант с проспектом Сахарова не соглашались.Ведомости11:25
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:24, Вашингтон
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Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
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Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
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Обновлено в 16:26
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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
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Путешествия
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Культура
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"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3»
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Обновлено вчера в 05:44
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Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
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Армия и оружие
Military Watch: Первым покупателем российских С-500 станет Китай
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Армия и оружие
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры
Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
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