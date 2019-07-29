Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августаТАСС 12:42
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Читать в источнике
Оценить81
Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.
— Михаил Федотов, юристДождь 11:13
с чего всё началось
Член Либертарианской партии Михаил Светов пояснил, что заявители действуют с согласия штабов независимых кандидатов и на вариант с проспектом Сахарова не соглашались.Ведомости11:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Музыка
Президент России поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравления композитору и продюсеру Игоря Крутого по случаю его 65-летия.
Обновлено в 11:44
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика
Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием
Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:25
Кино
Орландо Блум прокомментировал возможность возвращения Леголаса
Обновлено в 00:55
Футбол
«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»
Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции
В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Хабаровском крае после пожара отстранили замминистра образования
Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Политика
Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы
Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.
Обновлено в 07:20
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Политика
Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Футбол
Китайский клуб заинтересован в трансфере Фернандо
Обновлено в 11:15
Футбол
Рубин — Ахмат 0:0 (1-й тайм)
29 июля в Казани состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ, в котором «Рубин» примет «Ахмат».
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18