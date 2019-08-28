Общество
КоммерсантъМосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа
«Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы»,— объявил судья (цитата по ТАСС). Тем самым Мосгорсуд отменил решение Тверского суда Москвы, который ранее частично удовлетворил иск партии к мэрии, признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.
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