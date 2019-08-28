Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа. Об этом сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Интернет В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.

Происшествия В Испании дети заболели «синдромом оборотня» В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).

Происшествия Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Футбол Сутормин передал своему первому тренеру миллион рублей Полузащитник футбольного «Зенита» Алексей Сутормин перевёл миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Путешествия Границу с Украиной в Крыму ежедневно пересекают 15 тысяч человек Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Авто Известно, где россияне берут информацию при выборе автомобилей Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие источники информации чаще всего используют россияне при выборе нового автомобиля.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Музыка Эд Ширан объявил об уходе со сцены Эд Ширан дал последний концерт своего тура "Divide" 26 августа 2019 года в Chantry Park, в его родном городе Ипсвич.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Спорт Испанец Мадрасо выиграл пятый этап «Вуэльты» Испанец Анхель Мадрасо из команды Burgos-BH выиграл пятый этап многодневной велогонки «Вуэльта».