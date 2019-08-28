Общество

Российская газетаРоссийская газетаМэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа

Столичные власти подали апелляцию на решение о незаконном отказе в проведении митинга 31 августа, сообщил журналистам первый замруководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник.
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