Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августаВедомости 17:07
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
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с чего всё началось
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.Коммерсантъвчера в 16:22
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:06, Вашингтон
Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:01
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Индия официально признала С-400 лучшей системой ПВО в мире
Российская система противовоздушной обороны С-400, несмотря на всю критику индийских СМИ, считается в Индии лучшей в мире.
Обновлено в 18:49
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Музыка
Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку
На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.
Обновлено в 16:21
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено в 12:24
Кино
В сети появился тизер шоу с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Обновлено в 16:33
Здоровье
В ОМС могут включить пластические операции
Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».
Обновлено в 15:26
Политика
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Обновлено в 05:45
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Игры
EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed
На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.
Обновлено в 04:30
Общество
Суд в США предписал L’Oreal выплатить свыше $91 млн штрафа стартапу из Калифорнии
Жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне предписало в понедельник французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.
Обновлено в 18:28
Интернет
Британский банк NatWest тестирует голосовой банкинг
Британский банк NatWest (часть The Royal Bank of Scotland Group) решил протестировать голосовой банкинг, который позволит его клиентам совершать различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant на смартфоне или умной колонке Google Home.
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Политика
ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму
В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Якутии в ДТП погибли пять человек
В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.
Обновлено в 19:51
Общество
Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти
Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. Неблагоприятная отметка превышена на 100 см. В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре — уровень реки составил 379 см, прибавив за сутки 14 см. При неблагоприятном сценарии к 18–20 августа уровень воды здесь может достичь полуметра.
Обновлено вчера в 23:46