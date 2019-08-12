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с чего всё началось

Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.

Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа

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