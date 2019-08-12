Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августаВедомости 17:07
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
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с чего всё началось
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.Коммерсантъвчера в 16:22
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:06, Вашингтон
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Авто
Все суперкары Fenyr SuperSport куплены одним человеком
Более 7 миллионов долларов (458,4 миллионов рублей) отдал новый владелец за 5 оставшихся экземпляров Fenyr SuperSport.
Обновлено в 15:29
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Неизвестный зарезал мужчину на юге Москвы
Неизвестный убил ножом мужчину в Орехово-Борисово Северном.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море
Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Кино
Зрители заметили неточность в новом фильме Тарантино
О чем фильм: В кинокартине рассказывается о событиях, которые происходят на закате «золотого века» Голливуда вокруг актера вестернов Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт).
Обновлено в 15:46
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A10s
Новый аппарат получил название Galaxy A10s, и в нем в отличие от предшественника установлен сканер отпечатка пальца и батарея увеличенной емкости.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:53
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Футбол
«Марсель» расторг контракт с Рами из-за нарушений контракта
Французский «Марсель» расторг контракт с защитником Адилем Рами.
Обновлено в 16:58
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено вчера в 04:11
Экономика
Российской экономике удалось избежать технической рецессии
ВВП РФ, очищенный от сезонности, во II квартале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в I квартале, говорится в сообщении министерства.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Авто
В России выросли продажи автомобилей с пробегом
Обновлено в 06:41
Наука
Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
Турецкий военный бежал из Турции в Грецию и попросил политическое убежище, сообщил РИА Новости источник в греческих правоохранительных органах.
Обновлено в 17:35
Футбол
Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 17:20
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе Мангала
Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию».
Обновлено в 15:48
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Останки двух человек обнаружила экспедиция РВИО в урочище Сандармох
Останки двух человек обнаружила экспедиция российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох.
Обновлено в 11:26
Общество
В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено в 14:05