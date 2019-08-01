Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августаКоммерсантъ 14:48

Мэрия Москвы согласовала акцию 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Госпожа Русакова факт договоренности отрицает.
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с чего всё началось

Власти Москвы согласовали проведение акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова

31 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
ТАСС14:21

Подробнее о событии

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Агентство Москва14:16

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Москва 2414:45

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Новая газета14:39

Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа

РБК14:37

Мэрия сообщила о согласовании акции на проспекте Сахарова. Организатор это опровергла

Дождь14:24

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Интерфакс15:05
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