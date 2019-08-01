Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августаКоммерсантъ 14:48
Мэрия Москвы согласовала акцию 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Госпожа Русакова факт договоренности отрицает.
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с чего всё началось
31 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.ТАСС14:21
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Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
Обновлено в 09:24
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Футбол
Экс-защитник «Барселоны» перешел в «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес перешел в "Сан-Паулу", информация об этом появилась на официальном сайте команды.
Обновлено в 22:00
Экономика
Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля
В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Смерть гангстера Диллинджера подтверждена спустя 85 лет
В июле текущего года двое родственников Диллинджера заявили, что хотят эксгумировать останки ликвидированного гангстера, поскольку считают, что агенты ФБР в ходе перестрелки застрелили не его, а кого-то другого, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:48
Политика
Горбачев прокомментировал прекращение действия ДРСМД
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений.
Обновлено в 17:39
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Политика
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено в 10:24
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Общество
В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Якутии с 1 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с лесными пожарами.
Обновлено в 19:03
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Экономика
Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Технологии
Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда
Минкомсвязи полагает, что в результате работы, которую проведет подрядчик, вырастет количество граждан, которые пользуются электронными госуслугами, в частности, через мобильное приложение.
Обновлено в 10:44
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено в 11:41
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой
Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".
Обновлено в 20:53
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
Обновлено в 05:59
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Обновлено в 16:42
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено в 20:53
Наука
В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами человека и животных
Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено 30 июля в 03:14
Гаджеты
Jaybird выпустил новые беспроводные наушники Vista
Бренд Jaybird выпустил новые беспроводные наушники Vista, в которых разработчики исправили ряд ошибок, наблюдавшихся у предыдущих моделей – Run и Run XT.Как отмечает портал The Verge, новинка отличается от предшественников более надежной связью, легкой конструкцией, продолжительной работой в автономном режиме, а также наличием порта USB-C для зарядки.
Обновлено в 05:19