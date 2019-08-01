Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августаКоммерсантъ 14:48

Мэрия Москвы согласовала акцию 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Госпожа Русакова факт договоренности отрицает.
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с чего всё началось

Власти Москвы согласовали проведение акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова

31 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
ТАСС14:21

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Русакова опровергла согласование митинга на проспекте Сахарова 10 августа

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Москва 2414:45

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Новая газета14:39

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Эхо Москвы16:01

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Дождь14:24

Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова

Агентство Москва14:16
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