Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августаКоммерсантъ 14:48
Мэрия Москвы согласовала акцию 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Госпожа Русакова факт договоренности отрицает.
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с чего всё началось
31 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.ТАСС14:21
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ФНС решила внепланово проверить телеканал «Дождь»
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Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
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Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж
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Гибель пчел затронула 30 российских регионов
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
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В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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