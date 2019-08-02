Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августаРИА Новости вчера в 11:28

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
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Мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Сахарова

Эхо Москвы00:06

Мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

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