Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августаРИА Новости 11:28

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
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Мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Москва 2411:33

Мэрия Москвы согласовала митинги 10 и 11 августа на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый

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