Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августаРИА Новости 11:28
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Читать в источнике
Оценить170
Подробнее о событии
Показать все источники
Мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа
Агентство Москва11:29
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено в 20:06
Футбол
Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА
Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.
Обновлено в 11:02
Авто
Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился
Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.
Обновлено в 14:01
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Суд отказался освободить под залог американского певца R. Kelly
Суд в нью-йоркском районе Бруклин отказал R&B-исполнителю R. Kelly в освобождении под залог по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 18:25
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Политика
Как выход США из ДРСМД может сказаться на мировой безопасности
«Если США после выхода из ДРСМД возобновят разработки и размещение ракет средней дальности, то это нанесёт серьёзный урон стратегическому балансу и стабильности в мире, повысит напряжённость и недоверие, окажет серьёзное влияние на многосторонний процесс контроля над вооружениями и международный процесс разоружения, а также поставит под угрозу региональный мир и безопасность», — указала она.
Обновлено в 18:18
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Самолет разбился во время тушения лесного пожара во Франции
Пожарный самолет-амфибия, тушивший лесной пожар во французском департаменте Гар, потерпел крушение вблизи коммуны Женерак.
Обновлено в 13:04
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено в 14:41
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Политика
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Технологии
Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы
Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.
Обновлено в 04:35
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено в 06:19
Наука
Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг
Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна провели исследование с участием около ста посетителей баров в развлекательном районе Брисбена.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Кино
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено в 09:21
Футбол
Гвардиола ответил на слова Клоппа о больших тратах «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что «горожане» входят в список из четырёх клубов, которые могут постоянно тратить деньги.
Обновлено в 12:50