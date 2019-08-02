Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митингиМосковский Комсомолец 11:34
Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что правительство столицы согласовало проведение двух митингов на проспекте Академика Сахарова. Акции должны состояться 10 и 11 августа.
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Мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа
Агентство Москва11:29
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