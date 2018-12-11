Экономика
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имуществоКоммерсантъвчера в 10:21
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество Мэрия Москвы согласилась на незначительное повышение ставки налога на имущество, о котором просило предпринимательское сообщество. В следующем году она составит 1,6%, повышение до 2% будет плавным, по 0,1 п. п. в год.
Коммерсантъвчера в 10:21
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Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019–2020 годы
Согласно обновленному прогнозу Сбербанка, курс рубля в 2019–2020 годы ожидается на уровне 65–70 руб. за доллар, а инфляция может достичь 4– 5%. Соответствующие данные были представлены во время презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития банка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 03:13
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 03:16
Экономика
Греф: «Сбербанк» может сменить название
Глава крупнейшего российского банка «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитная организация может сменить название, так как по сути она стала огромной технологической компанией, а не просто банком.
Обновлено в 03:12
Экономика
Tesla решила взыскать с бывшего сотрудника $167 млн
Tesla хочет взыскать с бывшего сотрудника – технолога Мартина Триппа – $167 млн, сообщает CNBC со ссылкой на юридические документы.
Обновлено в 02:56
Экономика
В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете
Лидеры рынка платежных агрегаторов По данным международного исследовательского центра MARC, в 2017 году онлайн-платежи в России принимали 124 тыс. интернет-площадок, 66% из которых использовали для этих целей платежные агрегаторы.
Обновлено в 03:13
Экономика
Глава «Новатэк»: Запад давит на Норвегию из-за российского газа
Перевалка СПГ в бухте Ура под Мурманском должна быть запущена как можно скорее, так как Норвегия, где сейчас осуществляется перегрузка топлива, испытывает давление со стороны западных стран.
Обновлено в 03:03
Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 03:02
Экономика
Рыболовам просчитали госконтроль
По оценке ВШЭ, общие финансовые убытки предприятий от избыточного регулирования превышают 16–17 млрд руб. в год.
Обновлено в 02:47
Энергетика
Американские аналитики составили прогноз для экономики РФ
Добавим, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году с прежних 2% до 1,8%. Понижение прогноза связывают с менее существенным, чем ожидалось, показателем роста экономики РФ в третьем квартале 2018 года.
Обновлено в 02:50
Экономика
Венесуэлу обвинили в срыве соглашения по заложенному «Роснефти» активу
Канадская горнодобывающая компания объяснила это тем, что в Каракасе нарушили условия соглашения, достигнутого в прошлом месяце.
Обновлено в 01:38
Финансы
Минфин РФ объявил о планах ежемесячно размещать инфляционные ОФЗ
На аукционе 19 декабря Минфин разместит ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме 16,1 млрд руб.
Обновлено в 03:13
Экономика
Снижение числа корпоративных банкротств стало тенденцией
Мониторинг делового климата Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, в третьем квартале этого года подтвердило начавшуюся в первом полугодии тенденцию к снижению числа случаев несостоятельности (см. "Ъ" от 15 августа).
Обновлено в 02:21
Экономика
Криптовалюта Tkeycoin за два дня привлекла более 120 млн рублей
Криптовалюта Tkeycoin всего за двое суток привлекла более 120 млн. рублей.
Обновлено в 03:19
Экономика
Смертность от употребления алкоголя в России выросла на 15%
В понедельник, 10 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции дешевле пищевого алкоголя.
Обновлено в 02:42