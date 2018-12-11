Экономика
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имуществоКоммерсантъвчера в 10:21
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество Мэрия Москвы согласилась на незначительное повышение ставки налога на имущество, о котором просило предпринимательское сообщество. В следующем году она составит 1,6%, повышение до 2% будет плавным, по 0,1 п. п. в год.
Коммерсантъвчера в 10:21
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Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 01:55
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Обновлено в 01:45
Экономика
В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете
В российское законодательство впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов.
Обновлено в 01:52
Экономика
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название.
Обновлено в 01:43
Экономика
Венесуэлу обвинили в срыве соглашения по заложенному «Роснефти» активу
Канадская горнодобывающая компания объяснила это тем, что в Каракасе нарушили условия соглашения, достигнутого в прошлом месяце.
Обновлено в 01:38
Экономика
Рыболовам просчитали госконтроль
Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли аналитики ВШЭ провели при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) с августа по декабрь 2018 года.
Обновлено в 00:46
Финансы
Эксперты оценили рост экономики РФ при нефти по 100 долларов
Рост на 1,2 процента ожидается также при нефти по 80 долларов и долларе по 60 рублей.
Обновлено в 01:31
Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 01:31
Финансы
Минфин анонсировал ежемесячные аукционы по размещению инфляционных ОФЗ
Как уточняется, Минфин разместит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 в объёме 16 млрд 179 млн рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Tesla подала в суд на бывшего сотрудника за длинный язык
Американская компания Tesla намерена взыскать с бывшего сотрудника более $167 млн за кражу и разглашение коммерческих секретов, а также предоставление журналистам ложной информации.
Обновлено в 00:08
Экономика
Бюджет Кемеровской области на 2019 год принят бездефицитным
Совет народных депутатов Кемеровской области в среду принял в окончательном чтении закон о бюджете на 2019 год.
Обновлено в 01:53
Экономика
Снижение числа корпоративных банкротств стало тенденцией
Мониторинг делового климата Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, в третьем квартале этого года подтвердило начавшуюся в первом полугодии тенденцию к снижению числа случаев несостоятельности (см. "Ъ" от 15 августа).
Обновлено в 00:30
Экономика
Медведев обсудил с губернатором ЯНАО инфраструктурные проекты региона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Ямало- Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Кабмин распределит средства некоторым регионам РФ на доплаты к пенсиям
Правительство РФ на заседании распределит средства ряду регионов РФ на доплаты к пенсиям, финансирование дорожных объектов и другие цели.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Индекс МосБиржи скучает без идей
Вероятный диапазон движения по индексу МосБиржи на среду составляет 2395-2415 пунктов.
Обновлено в 01:18